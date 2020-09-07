Украинец выставил на продажу самый дешевый Rolls-Royce

Украинец выставил на продажу Rolls-Royce Phantom в Полтавской области. Оказалось, что это подделка, за которую просят $8900.

По информации TopGir, автомобиль оснащен V6 мощностью 190 л.с. В то время как оригинальный Rolls-Royce Phantom предлагает V12 мощностью более 500 л.с.

Спереди автомобиль удалось стилизовать под Rolls-Royce. Фото: topgir.com.ua

В основе этого проекта использован некогда популярный седан Chrysler 300C. Благодаря своему брутальному "квадратному" дизайну этот американский седан часто подвергается переделкам с целью превратить его в подобие Rolls-Royce.

Сбоку автомобиль остался узнаваемым – это все еще Chrysler 300C. Фото: topgir.com.ua

Седану полностью изменили переднюю часть, установив характерную решетку, фары простой формы и круглые противотуманки. Работа проведена аккуратно, но при взгляде сбоку все становится понятным. Сзади также не произошло никаких изменений, разве что фонари немного затемнили.

Пробег равен 180 000 км, состояние автомобиля хорошее.

Сзади машина так же не похожа на Rolls-Royce Phantom. Фото: topgir.com.ua

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