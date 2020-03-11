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11 марта • обновлено в 17:10
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В Украине сделали внедорожник за $4200

2.6т
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На одном из украинских онлайн-ресурсов по продаже авто появилось интересное объявление. На продажу выставили самодельный пикап-внедорожник; оценили самоделку как б/у Ланос.

Как выяснил OBOZREVATEL, самодельный автомобиль является мотовездиходом с кузовом типа пикап, при этом в дизайне присутствуют отголоски культового внедорожника Mercedes G-Class. Автомобиль оснащен полным приводом, а за его движение отвечает турбодизельный мотор объемом 1,9 литра.

Внедорожник за $4200

Внедорожник за $4200

auto.ria.com

Некоторые комплектующие для автомобиля были позаимствованы у заводских машин (например, приборную панель взяли от старого SEAT), хотя не обошлось и без деталей ручной работы.

Внедорожник за $4200

Внедорожник за $4200

auto.ria.com

Владелец отмечает, что автомобиль ориентирован на любителя охоты и рыбалки. Чтобы бороздить по бездорожью, в вездеходы есть все атрибуты – "зубастые" шины, высокий клиренс, большие ходы подвесок и кенгурятник для с креплением для лебедки.

Внедорожник за $4200

Внедорожник за $4200

auto.ria.com

Машина была построена в 2019 году, в настоящее время ее пробег составляет 10 тыс. км. Цена автомобиля – 4200 долларов.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине планируют сделать электромобиль, который хотят продавать по цене Renault Logan.

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Автор
Виталий Сазонов
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Кто то строит Aurus ,кто то из Луаза -вездеход..
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Oleg, читай внимательно, они как строят, так и пишут: "автомобиль является мотовездИходом..."
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
А когда то строили ракеты и самолеты...)))
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
— Нa Укрaине люди в принципe не видeли примeра уcпеха за всe эти 25 лет. Были малeнькие прoсветления, но в целoм бoльшого прoсвета не было. Никогда города Укрaины не были в такoй плoхой форме, с кaждым годoм всё хуже и хуже, дoроги хyже, фaсады хуже, бoльницы хуже, — oтметил Саакашвили в эфиpе телeканала "112".
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