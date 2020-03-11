В Украине сделали внедорожник за $4200

На одном из украинских онлайн-ресурсов по продаже авто появилось интересное объявление. На продажу выставили самодельный пикап-внедорожник; оценили самоделку как б/у Ланос.

Как выяснил OBOZREVATEL, самодельный автомобиль является мотовездиходом с кузовом типа пикап, при этом в дизайне присутствуют отголоски культового внедорожника Mercedes G-Class. Автомобиль оснащен полным приводом, а за его движение отвечает турбодизельный мотор объемом 1,9 литра.

Внедорожник за $4200 auto.ria.com

Некоторые комплектующие для автомобиля были позаимствованы у заводских машин (например, приборную панель взяли от старого SEAT), хотя не обошлось и без деталей ручной работы.

Внедорожник за $4200 auto.ria.com

Владелец отмечает, что автомобиль ориентирован на любителя охоты и рыбалки. Чтобы бороздить по бездорожью, в вездеходы есть все атрибуты – "зубастые" шины, высокий клиренс, большие ходы подвесок и кенгурятник для с креплением для лебедки.

Внедорожник за $4200 auto.ria.com

Машина была построена в 2019 году, в настоящее время ее пробег составляет 10 тыс. км. Цена автомобиля – 4200 долларов.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине планируют сделать электромобиль, который хотят продавать по цене Renault Logan.

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