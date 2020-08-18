Украинец спрятал номера авто от камер, подставив другого водителя

Украинские автомобилисты продолжают маскировать и прятать номера своих машин, чтобы не быть пойманными на камеру системы автофиксации нарушений ПДД. Причем некоторые делают это таким образом, что подставляют других.

Так, недавно в Киеве был замечен Toyota Land Cruiser, владелец которого "изменил" одну из цифр госзнака. Вместо "пятерки" он сделал "шестерку", использовав обычную изоленту. В итоге, у него "получился" номер, который числится за Skoda Octavia A7 2019 г.в. Соответствующее фото автомобиля опубликовал пользователь Александр Рожко в Facebook-сообществе Автомобильный Киев.

​ Владелец Toyota LC "изменил" свой номер, чтобы избежать наказания. Скриншот публикации. ​

Auto Oboz "пробил" данный номер в приложении "Авто Номер" и выяснил, что госзнак "АА 7156 ММ" действительно закреплен за Шкодой. В таком случае, если камера распознает липовую "шестерку" как настоящую, штраф, скорее всего, придет владельцу Октавии, а не Ленд Крузера.

Данный номер действительно закреплен за Skoda. Скиншот из базы приложения "Авто Номер"

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в МВД показали водителя, который является рекордсменом по количеству нарушений – за неделю он попался на превышении скорости 28 раз.

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