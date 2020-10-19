Украинец решил избавиться от "Гелендвагена" через месяц после покупки

На сервисе YoTube появился видеообзор Mercedes-Benz G55 AMG 2008 года с необычной историей. Этот автомобиль был куплен нынешнем владельцем всего месяц назад, тем не менее, хозяин уже "спит и видит", как избавиться от внедорожника. Авторы ролика рассказали, почему так произошло.

Как следует из видео, подготовленного командой Sumy Racing Team, "Гелендваген" во многом является противоречивым автомобилем: одни о нем мечтают, другие – ненавидят. В данном же случае владелец сначала относился к первой группе, а после того как стал обладателем легендарного "Кубика", перекочевал во вторую (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Mercedes G-Class, который разочаровал своего владельца Скриншот видео

Оказалось, что у купленного G55 был множество недостатков, к которым владелец оказался не готов. Среди них – тесный салон, примитивные органы управления, склонность к коррозии (например, у этого внедорожника всегда ржавеет рамка лобового стекла), проблемы с блокировкой дифференциалов и даже такие нюансы, как двери, которые не закрываются с первого раза. И это не считая того факта, что Mercedes G-Class еще и дорого обходится в обслуживании.

Но самым большим разочарованием стала подвеска – особенно ужасно она проявляет себя на "битом" асфальте. "Я такого не ожидал. Проехал по трассе, по городу, но как только я выехал на х*еновый асфальт, у меня сразу же начались проблемы. Я не могу поймать этот автомобиль, ничего не могу с ним сделать, в нем трясет, бросает, и просто-напросто для меня это был шок", – передают слова владельца авторы видео.

Впрочем, сами ютуберы не разделяют мнение хозяина. Им очень нравитсяэта машина за счет своей противоречивости, ультимативности и не готовности к компромиссам. "Он не готов подстраиваться под Ваши ощущения. Нет, он такой, какой он есть – громадный капот, высоченная посадка, пронзительные вибрации от рамной конструкции. Мне чертовки нравится как он выглядит, как он звучит, мне реально нравится эта машина", – заявил тест-пилот автомобиля.

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