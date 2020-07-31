Украинец продаёт в интернете танк времен Второй мировой войны

Виталий Сазонов Новости 13:00, 31.07.2020

На онлайн-площадке OLX появилось необычное объявление. Пользователь выставил на продажу легендарный советский танк времен Второй мировой – Т-34-76.

За историческую бронемашину владелец просит 50 000 долларов.

Танк Т-34-76, который продают за $50 000.
Скриншот объявления

В описании говорится, что танк – образца 1941 года. Он отреставрирован, но такие узлы, как двигатель, КПП и приборы отсутствуют. Пушка является макетом.

Танк Т-34-76, который продают за $50 000.
Фото: OLX
Танк Т-34-76, который продают за $50 000.
Фото: OLX

"Очень подойдет для памятника или на дачу", – отмечает продавец.

Танк Т-34-76, который продают за $50 000.
Фото: OLX
Танк Т-34-76, который продают за $50 000.
Фото: OLX

Находится танк в Киеве.

К слову, кроме Т-34-76 этот же автор продает еще несколько интересных единиц техники – массово-габаритный макет пушки ЗИС-3 1944 года выпуска, грузовик Opel Blitz 1937 года, немецкий бронетранспотер SdKfz 251 чехословацкой сборки, а также гражданский Ford A 1932 года.

Ранее OBOZREVATEL писал о том. что в Европе активно продают украинские внедорожники-амфибии ЛуАЗ.

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