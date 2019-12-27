Главная Новости
27 декабря • обновлено в 18:54
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости

Украинец продает старую BMW E39 с пробегом 200 000 км за $60 000

2.3т
Читать материал на украинском

В Киеве выставили на продажу старый седан BMW M5 в кузове E39 за сенсационно большие деньги – 60 000 долларов. И это при том, что у машины пробег 200 000 км!

В чем же подвох? Как выяснил OBOZREVATEL, незадолго до продажи автомобиль пережил капитальный ремонт и даже доработку. В четырехдверку 1995 года выпуска вложили $45 000.

BMW M5 E39 за $60 000

BMW M5 E39 за $60 000

auto.ria.com

Новости
Не менее 16 авто: обнаружено кладбище заброшенных ЗАЗ Славута

В ходе реставрации заряженная "пятерка" получила новый бензонасос, гидрокомпенсаторы, подкрылки, пороги, люк, молдинги и т.д. Кроме того, машину оснастили современным выхлопом SuperSprint Race, впускной системой Dinan, тормозами Stoptech, а также 19-дюймовыми дисками колес Work VS-XX. К слову, вместе с самим авто владелец продает старый компоненты.

BMW M5 E39 за $60 000

BMW M5 E39 за $60 000

auto.ria.com

BMW M5 E39 за $60 000

BMW M5 E39 за $60 000

auto.ria.com

Отметим, что BMW M5 в кузове E39 оснащалась 400-сильным V8 и 6-скоростной "механикой". С таким мотором седан ускоряется до "сотни" за 5 сек и развивает максимальную скорость 250 км/ч.

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, в Украине заметили 6-колесную Toyota, о которой нет никакого упоминания в Интернете.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Валентин Петров
Теги
б/у автомобиль BMW
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
12
13
Смешно
4
Интересно
2
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ще не вмерла
Ще не вмерла
Вот шо творит ххловская жадность и любовь халявы ...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Гоша Злой
Гоша Злой
теперь вы филиал AUTO/RIA?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Обоз это газета объявлений?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости авто

Топ-публикации

Топ-блоги