Украинец продает старую BMW E39 с пробегом 200 000 км за $60 000

В Киеве выставили на продажу старый седан BMW M5 в кузове E39 за сенсационно большие деньги – 60 000 долларов. И это при том, что у машины пробег 200 000 км!

В чем же подвох? Как выяснил OBOZREVATEL, незадолго до продажи автомобиль пережил капитальный ремонт и даже доработку. В четырехдверку 1995 года выпуска вложили $45 000.

BMW M5 E39 за $60 000 auto.ria.com

В ходе реставрации заряженная "пятерка" получила новый бензонасос, гидрокомпенсаторы, подкрылки, пороги, люк, молдинги и т.д. Кроме того, машину оснастили современным выхлопом SuperSprint Race, впускной системой Dinan, тормозами Stoptech, а также 19-дюймовыми дисками колес Work VS-XX. К слову, вместе с самим авто владелец продает старый компоненты.

BMW M5 E39 за $60 000 auto.ria.com

BMW M5 E39 за $60 000 auto.ria.com

Отметим, что BMW M5 в кузове E39 оснащалась 400-сильным V8 и 6-скоростной "механикой". С таким мотором седан ускоряется до "сотни" за 5 сек и развивает максимальную скорость 250 км/ч.

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, в Украине заметили 6-колесную Toyota, о которой нет никакого упоминания в Интернете.

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