Украинец пригнал из Японии идеальный Mercedes по цене "битка" из США

Виталий Сазонов
Виталий Сазонов
Новости
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Украинец пригнал из Японии идеальный Mercedes по цене 'битка' из США

Житель Украины долгое время охотился за идеальным подержанным Mercedes. В итоге, он купил в Японии Mercedes-Benz E-Class поколения W210, на одометре которого – чуть меньше 24 тыс. км.

О необычной покупке украинца рассказал YouTube-канал Sumy Racing Team. Отмечается, что машины приплыла в Украину лишь пару недель назад. Практически сразу после этого автомобиль попал на обзор к блогерам.

Mercedes W210 с минимальным пробегом.

20-летний Mercedes-Benz W210 (авто выпущено в 2000 году) поражает своим своим состоянием. Кроме небольшого пробега, он еще и отлично сохранился. Салон обтянут бежевой кожей и выглядит так, как будто автомобиль только что выехал из ворот завода. Исключение – лишь небольшие участки, которые немного выгорели из-за солнца.

Mercedes W210 с минимальным пробегом.

Технически машина – тоже на пять с плюсом. Под капотом Мерседеса установлен 2,6-литровый M112, V6, выдающий 177 л.с. и 240 Нм. Двигатель агрегатируется с 5-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач.

Mercedes W210 с минимальным пробегом.

Но больше всего впечатляет цена, за которую украинец купил этот идеальный Mercedes-Benz E-Class W210. Автомобиль обошелся ему, включая стоимость доставки и ввозные пошлины, в 12 800 долларов США. А это значит, что цена самой машины в Японии стоила меньше 10 000 долларов.

Mercedes W210 с минимальным пробегом.

Для понимания, в Европе и США подобные авто хорошо ценятся в среде коллекционеров и продаются по 30 000 – 50 000 долларов.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине у 9-летнего Mercedes скрутили пробег минимум на полмиллиона километров.

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