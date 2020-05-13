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14 мая • обновлено в 16:28
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Украинец повесил на свою Audi "карантинные" номера

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Житель города Черкассы повесил на свой седан Audi A6 необычные номера. Вместо привычного госзнака на его машине красуется табличка с надписью COVID-19.

Фотографию автомобиля опубликовал на своей страничке в Фейсбуке журналист Владимр Мукан. Как удалось выяснить, таким образом украинец своего рода решил выразить протест: до недавнего времени из-за карантина в Украине не регистрировали б/у автомобили, соответственно, владелец не смог поставить на учёт купленную Ауди. В итоге, первых порах он решил ездить на самодельных "карантинных" номерах.

Audi с "карантинными" номерами

Audi с "карантинными" номерами

facebook.com/volodymyr.mukan

К слову, с 12 мая сервисные центры МВД возобновили свою работу (в том числе, по регистрации подержанных автомобилей), однако из-за огромного наплыва людей очереди образовались на месяц вперед.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что В Украину приехал гибридный кроссовер Honda.

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Автор
Виталий Сазонов
Тема
Автоновости Украины
Теги
авто курьез б/у автомобиль растаможка
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