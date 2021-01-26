Украинец построил копию культового американского спорткара

Украинец, который давно мечтал про американский Shelby Cobra 1968 года, создал спортивный родстер своими руками.

Отыскали мастера журналисты программы "Джедаи" на канале 2+2. "Не можешь купить, сделай сам" – этим лозунгом американских хот-роддеров воспользовался скромный учитель физкультуры из Киевской области Иван Кожушко.

Иван Кожушко самостоятельно построил культовый родстер 1plus1.video/ru/dzhedai-voiny-dorog

Он давно мечтал стать обладателем культового спорткара Shelby Cobra 1968 года. Но, стоимость даже копии такого автомобиля составляет солидную сумму, которая не по карману простому учителю. Поэтому он решил пойти другим путем и создал автомобиль самостоятельно.

"Для меня это как хобби. Некоторые люди после работы идут домой, чтобы отдохнуть, полежать. У меня отдых проходит в гараже", – рассказывает Иван.

У меня отдых проходит в гараже, – рассказывает Иван 1plus1.video/ru/dzhedai-voiny-dorog

Найти вторую такую машину сложно, ведь она совершенно уникальна. Для своего проекта Иван использовал запчасти от самых разных автомобилей. Например, выхлопная труба в машине от Lada Priora, сидения от обычного микроавтобуса "РАФ", колеса от американского Dodge, а зеркала от советского мотоцикла "Иж". Дуги безопасности вообще сделаны из водопроводной трубы… В движение двухместный родстер приводит 2,45-литровый 95-сильный двигатель от ГАЗ-24"Волга".

В движение двухместный родстер приводит 2,45-литровый 95-сильный двигатель от ГАЗ-24"Волга" 1plus1.video/ru/dzhedai-voiny-dorog

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