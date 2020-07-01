Украина и Турция договорились о взаимном признании водительских прав.

Кабинет министров ратифицировал соглашение с Правительством Турции о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений.

Об этом в Twitter сообщил министра внутренних дел Арсен Аваков, опубликовав фото с церемонии подписании документа.

"Отныне по упрощенной процедуре, без экзаменов, водители могут обменять удостоверение на аналогичные – в стране проживания. Спасибо стратегическим партнерам!" – говорится в сообщении.

Подписание соглашения Twitter\Арсен Аваков

Напомним, что МВД намерено внести в Верховную Раду законопроект о систематическом превышении водителями скорости движения: за нарушение хотят лишать прав.

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