"Украденный" у немцев электрокар будут продавать по цене Логана

В Китае появилась очередная копия западного автомобиля – электрический клон сити-кара Smart ForFour. За основу была взята дорестайлинговая версия "донора" (видимо, самую свежую модель использовать не осмелились).

Новый автомобиль называется Leap T03, его создатель – местный стартап Leap Motor. Производитель уже полностью рассекретил модель, объявил на неё цены и даже начал принимать заказы.

Китайский электромобиль Leap T03 autohome.com.cn

Leap T03 действительно является копией Smart ForFour, однако у него есть ряд принципиальных отличий. Да, это такой же субкомпактный электрический хетчбэк с очень похожим на Смарты дизайном, однако он крупнее и имеет более привлекательные характеристики.

Smart EQ ForFour 2014 cars.com

Leap T03 насчитывает в длину 3620 мм, то есть, он на 125 мм длиннее "немца". Однако подделка доступна лишь в одном типе кузове – 5-дверный хетчбэк. Для понимания, линейка оригинального Smart ForFour представлена 3- и 5-дверными кузовами, а также версией кабриолет.

Китайский электромобиль Leap T03 autohome.com.cn

Китайский электромобиль Leap T03 autohome.com.cn

Leap T03 использует электромотор отдачей 75 л.с. (155 Нм) и две батареи на выбор – емкостью 30 и 38 кВтч. Запас хода машины варьируется от 300 до 400 км по циклу NEDC. У Смарта же куда более скромные показатели на этом фоне: 82 силы (но 160 Нм крутящего момента), 17,6 кВтч емкости АКБ и 159 км хода по тому же NEDC.

Китайский электромобиль Leap T03 autohome.com.cn

Китайский электромобиль Leap T03 autohome.com.cn

При этом новый китайский электрокар еще и неплохо оснащен: есть 10,1-дюймовый экран мультимедиа, через который осуществляется управление большей частью функций автомобиля, система голосового управления, навигация, климат-контроль, автопарковщик и др.

Китайский электромобиль Leap T03 autohome.com.cn

Китайский электромобиль Leap T03 autohome.com.cn

Привлекает и цена электромобиля Leap T03 – его оценили в 11,3 тыс. долларов (бензиновый Smart EQ ForFour (электровариант ещё не вышел на рынок) стоит без малого 19 тысяч). Правда, неясно, как обстоят дела с качеством и безопасностью.

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