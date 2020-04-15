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15 апреля • обновлено в 19:51
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"Украденный" у немцев электрокар будут продавать по цене Логана

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В Китае появилась очередная копия западного автомобиля – электрический клон сити-кара Smart ForFour. За основу была взята дорестайлинговая версия "донора" (видимо, самую свежую модель использовать не осмелились).

Новый автомобиль называется Leap T03, его создатель – местный стартап Leap Motor. Производитель уже полностью рассекретил модель, объявил на неё цены и даже начал принимать заказы.

Китайский электромобиль Leap T03

Китайский электромобиль Leap T03

autohome.com.cn

Leap T03 действительно является копией Smart ForFour, однако у него есть ряд принципиальных отличий. Да, это такой же субкомпактный электрический хетчбэк с очень похожим на Смарты дизайном, однако он крупнее и имеет более привлекательные характеристики.

Smart EQ ForFour 2014

Smart EQ ForFour 2014

cars.com

Leap T03 насчитывает в длину 3620 мм, то есть, он на 125 мм длиннее "немца". Однако подделка доступна лишь в одном типе кузове – 5-дверный хетчбэк. Для понимания, линейка оригинального Smart ForFour представлена 3- и 5-дверными кузовами, а также версией кабриолет.

Китайский электромобиль Leap T03

Китайский электромобиль Leap T03

autohome.com.cn

Китайский электромобиль Leap T03

Китайский электромобиль Leap T03

autohome.com.cn

Leap T03 использует электромотор отдачей 75 л.с. (155 Нм) и две батареи на выбор – емкостью 30 и 38 кВтч. Запас хода машины варьируется от 300 до 400 км по циклу NEDC. У Смарта же куда более скромные показатели на этом фоне: 82 силы (но 160 Нм крутящего момента), 17,6 кВтч емкости АКБ и 159 км хода по тому же NEDC.

Китайский электромобиль Leap T03

Китайский электромобиль Leap T03

autohome.com.cn

Китайский электромобиль Leap T03

Китайский электромобиль Leap T03

autohome.com.cn

При этом новый китайский электрокар еще и неплохо оснащен: есть 10,1-дюймовый экран мультимедиа, через который осуществляется управление большей частью функций автомобиля, система голосового управления, навигация, климат-контроль, автопарковщик и др.

Китайский электромобиль Leap T03

Китайский электромобиль Leap T03

autohome.com.cn

Китайский электромобиль Leap T03

Китайский электромобиль Leap T03

autohome.com.cn

Привлекает и цена электромобиля Leap T03 – его оценили в 11,3 тыс. долларов (бензиновый Smart EQ ForFour (электровариант ещё не вышел на рынок) стоит без малого 19 тысяч). Правда, неясно, как обстоят дела с качеством и безопасностью.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что китайскую Тесла разбирают, как горячие пирожки.

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Автор
Виталий Сазонов
Теги
электромобили китайский автомобиль новые авто
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