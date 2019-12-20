Уход за автомобилем зимой: выбираем щетки стеклоочистителя

Хорошая видимость в зимнее время года – важный элемент безопасности за рулем. АвтоОбоз разбирался, как правильно выбрать щетки стеклоочистителя.

Намерзший лед, снег, дождь, слякоть, мокрая снежная каша и грязь из-под колес – далеко не полный перечень зимних сюрпризов для водителей. Справиться с ними помогают щетки стеклоочистителей. Важно помнить, что их качество и надежность помогут сохранить вашу безопасность в холодное время года.

Качественные щетки стеклоочистителя обеспечат вашу безопасность на дороге, особенно в зимний период newspress.co.uk

Когда менять?

Производители советуют покупать и устанавливать новые щетки стеклоочистителей раз в год. Здравый смысл подсказывает менять щетки, как только качество их работы падает настолько, что это начинает мешать. Есть полосы и неочищенные участки – пора за новыми щетками, ведь дальше будет только хуже.

Менять щетки стеклоочистителя необходимо тогда, когда на стекле появляются полосы и неочищенные участки newspress.co.uk

Какие выбрать?

Для начала вспомним, из чего, собственно, придется выбирать. Щетки стеклоочистителя по конструкции делятся на три группы:

• каркасные (классические щетки с системой коромысел, которые обеспечивают прилегание к стеклу упругой металлической пластины с закрепленной на ней резинкой);

• бескаркасные (представляют собой тонкий пластиковый корпус, в котором спрятана изогнутая направляющая пластина с очищающей резинкой);

Бескаркасные щетки стеклоочистителей Bosch Aerotwin Plus bosch.com

• гибридные (имеют каркас из "коромысел", как и самая первая группа, но каркас этот скрыт под пластиковым кожухом).

Как видим, цель большинства улучшений конструкции щеток – максимально избавиться от металлических деталей или хотя бы защитить их от воздействия внешних факторов. Особенно актуально это зимой: металлический каркас на морозе заледеневает, теряет подвижность и перестает выполнять свою непосредственную функцию – обеспечивать плотное прилегание "дворника" к стеклу.

Для максимальной эффективности работы, щетки должны плотно прилегать к стеклу bosch.com

Шарниры со временем могут расшатываться, что ухудшает работу щеток. Поэтому эволюция "дворников" идет либо по пути избавления от всего лишнего, либо по пути защиты всего, что можно защитить. Если же соединения гибридных дворников замерзли, отчистить от снега и льда даже сложнее, чем в случае с каркасными моделями.

В конструкции некоторых щеток (особенно бескаркасных) предусмотрен спойлер, который обеспечивает лучшее прилегание к стеклу на высоких скоростях, используя для этого силу встречного потока воздуха. Кроме того, такие "дворники" считаются менее шумными.

Специальный спойлер обеспечивает лучшее прилегание щетки к стеклу на высоких скоростях bosch.com

Существуют специальные зимние щетки, которые затянуты в специальный кожух, и даже щетки с подогревом. Но суровые морозы в Украине случаются настолько редко, что приобретать отдельные комплекты щеток на холодный сезон не самый оправданный шаг. Тем более, что и цена таких "дворников" существенно выше по сравнению с обычными.

Цена вопроса?

Стоимость щеток стеклоочистителей от разных производителей может различаться в несколько раз! В первую очередь внимание стоит обращать на качество и свойства резины: дешевая дубеет на морозе, крошится и трескается, дорогая отличается хорошей эластичностью и устойчивостью к перепадам температур, а также воздействию химических реагентов в составе "незамерзайки".

Щетки требуют ухода и контроля за их состоянием newspress.co.uk

Как продлить срок службы щеток

Периодически щетки нужно снимать и промывать теплой водой с мылом . Это влияет как на качество очистки, так и на срок службы шарнирных соединений, если вы пользуетесь каркасными щетками.

Шарнирные соединения нужно периодически чистить от ржавчины и смазывать .

Не пытайтесь соскрести лед, намерзший снег или иней со стекла с помощью "дворников"! Это может привести к повреждению рабочей кромки резинки и ее быстрому выходу из строя.

Соскребая "дворниками" лед, снег и иней вы можете повредить рабочую кромку резинки bosch.com

Не ставьте щетки большей длины, чем это рекомендовано производителем . Чем больше длина, тем меньше сила прилегания щетки к стеклу.

Периодически полируйте лобовое стекло вашего авто. При наличии царапин и сколов даже новые щетки могут работать плохо.

Стекло с трещиной нужно менять не дожидаясь возврата техосмотра.

Подготовлено по материалам компании Bosch

Как писал ранее OBOZREVATEL, в Украине намерены вернуть техосмотр.

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