Удивительный дизайн: Mazda 6 2022 года показали на фото

Новость о переходе новой Mazda 6 2022 на заднеприводную платформу, которую разработают совместно с Toyota, взбудоражила всех. Пришло время увидеть новый японский седан.

На данный момент никаких подробностей о дизайне машины нет, поэтому остается лишь догадываться о том, как будет выглядеть модель, которая станет крупнее, получит новые пропорции и задний привод, а также превратится в более премиальный автомобиль. Художники уже демонстрируют свои варианты.

Новая Mazda 6 2022 может выглядеть похожим образом kolesa.ru

Соласно первым изображениям, передняя решетка станет еще больше, а фары будут занимать меньшую площадь и вытянутся по горизонтали. Бампер получит стильный широкий воздухозаборник, а в качестве декора будут использованы крупные хромированные элементы.

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В целом, если говорить о таком варианте дизайна передней части, то внешность получилась простоватой и кажется лишь эволюцией актуального седана Мазда 6. Уверены, японский производитель сумеет в итоге удивить нас гораздо сильнее, как это бывает с каждой новой моделью компании.

Новая Mazda 6 2022 может выглядеть похожим образом kolesa.ru

В дизайне заметно влияние Mazda MX-5 mazda.com

Корма новой Шестерки получилась намного выразительнее. Задние фонари в стиле концепта Vision Coupe 2017 года также напоминают решения спортивного родстера Mazda MX-5. Это говорит о более спортивном направлении в развитии новой Mazda 6, что очень хорошо сочетается с заднеприводной трансмиссией.

Актуальное, третье поколение Мазда 6 mazda.com

Актуальное, третье поколение Мазда 6 mazda.com

Toyota Crown bestcarweb.jp

Кроме озвученных технических изменений и увеличенных размеров (связанных с платформой Toyota Crown, на базе которой, скорее всего, и построят Mazda 6), новинка получит мощный шестицилиндровый двигатель.

Mazda Vision Coupe 2017 mazda.com

Mazda Vision Coupe 2017 mazda.com

Как рассказывал OBOZREVATEL, в Mazda решили отойти от темы электромобилей, чтобы предложить альтернативную технологию.

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