Удивительный автомобиль-самолет продают за 5 миллионов

Небольшой самолет на протяжении 12 лет превращали в автомобиль, который называется Limo-Jet. В салоне может поместиться 18 человек, а в движение его приводит мощный двигатель V8.

Главное, что на этом автомобиле разрешено передвигаться по дорогам общего пользования! Как его создателям удалось оформить соответствующую документацию – неизвестно. Однако мы видим необходимые разрешительные элементы вроде наружных зеркал, фар и накрытых неподвижными деталями колес.

Limo-Jet – самолет, который превратили в автомобиль mecum.com

Теперь этот автомобиль, который правильнее будет называть дорожным самолетом, выставляют на аукцион Mecum за $5 000 000. Огромная сумма, но и транспортное средство получилось без преувеличения уникальное!

Limo-Jet – самолет, который превратили в автомобиль mecum.com

Limo-Jet – самолет, который превратили в автомобиль mecum.com

Вы могли заметить, что в процессе модификации этот красный самолет (наверняка он изначально был другого цвета) лишился крыльев. Значит, больше не летает. Но вместо этого может быстро передвигаться по твердой поверхности благодаря V8 объемом более 8 л мощностью 400 л.с.

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В салоне самолета появился большой телевизор, мягкие диваны, мощная аудиосистема и веселая подсветка для создания праздничной атмосферы, которая будет обеспечена новому владельцу и его друзьям.

Limo-Jet – самолет, который превратили в автомобиль mecum.com

Limo-Jet – самолет, который превратили в автомобиль mecum.com

Limo-Jet – самолет, который превратили в автомобиль mecum.com

Напомним, OBOZREVATEL раньше сообщал о старой 21-й Волге, под капотом которой оказался американский V8.

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