УАЗ потроллил Tesla и сам стал объектом насмешек

Противоречивый дизайн электрического пикапа Tesla Cybertruck многим не дает покоя. И хотя с момента дебюта прошёл уже почти месяц, новинку продолжают активно троллить.

Не удержался от стёба и Ульяновский автозавод. Как выяснил OBOZREVATEL, на своей страничке в соцсети "ВКонтакте" УАЗ опубликовал фотографию одного из своих концептов, в котором отметил сходство с внешним видом Tesla Cybertruck.

Пост об УАЗ-3770 Скриншот страницы УАЗ во ВКонтакте

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Речь идет о прототипе бескапотного фургона УАЗ-3770. Этот автомобиль был разработан в 1976 году, и он кардинально отличался от выпускающейся "Буханки".

Легендарная УАЗ Буханка uaz.ru

Фургон имел брутальный внешний вид и острые формы кузова, благодаря чему он в некотором роде действительно схожий с Tesla Cybertruck. Более того, автомобиль имел интегрированный спойлер, что по меркам СССР эпохи застоя было серьезным технологичным решением.

Что касается технической части, УАЗ-3770 должны были снабдить обычным мотором УМЗ-421, неразрезными мостами с редукторами, раздаточной коробкой и зависимой подвеской. В целом автомобиль получился интересным, но, как и многие другие советские проекты, в серию он так и не отправился.

Tesla Cybertruck tesla.com

Подытожил свой пост УАЗ откровенно шутливым предложением: мол, для нас такие машины уже прошлое, тогда как для других – будущее. Но не остались в долгу и подписчики страницы УАЗа, которые отметили, что российскому автопроизводителю стоило бы научиться делать нормальную оцинковку кузова и установить спойлер на внедорожник UAZ Patriot, чтобы в багажник не затекала вода. Над последним предложением завод пообещал подумать.

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, в Сети были опубликовано редкое фото УАЗ "Буханки".

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