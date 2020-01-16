УАЗ Патриот против Morgan Plus 4: два взгляда на эксклюзивность

Morgan выпустит лимитированную серию модели Plus 4 к 70-летнему юбилею модели, а УАЗ предложит покупателям Patriot Antarctic Edition в честь освоения Антарктики.

Как стало известно OBOZREVATEL, британская компания Morgan решила отметить 70-летие своего культового родстера Plus 4 выпуском специальной серии 70th Anniversary Edition. Впервые модель увидела свет в далеком 1950 году, и с тех пор нашла по всему миру большое количество поклонников и ценителей британской автомобильной "классики".

Morgan Plus 4 70th Anniversary Edition получит эксклюзивную окраску и богатую отделку morgan-motor.co.uk

Подчеркнуть эксклюзивность финальной серии призвана золотая окраска шасси, особый цвет кузова Platinum Metallic и позолоченные эмблемы с указанием порядкового номера машины. Салон юбилейной версии украсят эксклюзивная отделка из черной кожи, панель приборов из черного дерева, темно-серые плетеные напольные коврики и рулевое колесо от компании Mota-Lita. Кроме того, в списке есть и другие опции, призванные подчеркнуть особый статус модели.

Новости Aston Martin выпустит эксклюзивный спидстер для ценителей бренда

Каждый из 20-ти Morgan Plus 4 70th Anniversary Edition украсит позолоченная эмблема с указанием порядкового номера модели morgan-motor.co.uk

Автомобиль оснащается форсированным до 182 л.с. мотором, который позволяет разгонять родстер до 100 км/ч менее чем за 7 секунд. Стоимость новинки в Великобритании с учетом местных налогов – £60995 (69800 евро). Всего будет собрано 20 юбилейных экземпляров, но все они уже проданы! К сожалению, в компании объявили, что это будут последние экземпляры модели Plus 4.

Первый Morgan Plus 4 увидел свет в 1950 году morgan-motor.co.uk

А тем временем, на УАЗе решили предложить своим фанам эксклюзивную версию внедорожника Patriot – Antarctic Edition. Новинка отличается черными дисками, экспедиционным багажником с лестницей и перламутровым оттенком "Белый металлик".

УАЗ Патриот Antarctic Edition будет изготовлен в количестве 200 экземпляров uaz.ru

Всего планируется собрать 200 "антарктических" Патриотов. В стандартную комплектацию вошли кондиционер, круиз-контроль и дополнительная "печка" салона. Кроме того, автомобиль получил "зимний пакет", включающий подогрев руля и ветрового стекла, а также передних и задних кресел.

В качестве опции предлагают климат-контроль, блокировку заднего дифференциала, предпусковой подогреватель с функцией автономного отопителя, мультимедийную систему с навигацией, парковочный ассистент и пакет "Оффроуд".

Напомним, что УАЗ Патриот в этом году тоже отмечает юбилей, правда, не столь внушительный как у Morgan – 15 лет с начала производства. Да и продать все 200 экземпляров Antarctic Edition до старта производства вряд ли удастся.

Как писал ранее OBOZREVATEL, в УАЗе вспомнили о необычной модели для ледовых стадионов.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!