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8 мая • обновлено в 16:51
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УАЗ и Гелендваген столкнули лоб в лоб: что из этого вышло

4.1т
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В постсоветских странах давно принято сравнивать внедорожники УАЗ и Гелендваген. Дескать, они оба конкуренты, хотя на самом деле роднит их разве что форма кузова и клиренс.

На деле же Гелендваген более надёжен, комфортабелен, безопасен, динамичен и симпатичен. Да и на бездорожье он ведёт себя лучше.

В общем, в реальности G-Wagen выигрывает у УАЗа по многим параметрам. Тем не менее, блогеры YouTube-канала ddKaba не удержались от того, чтобы провести очередное сравнение этих двух авто. Правда, их "тест" выделятся среди сотен других.

Обозреватели решили выяснить, что будет, если столкнуть УАЗ и "Гелик" лбами. В прямом смысле слова.

Столкновение УАЗа и Гелендвагена

Столкновение УАЗа и Гелендвагена

Скриншот видео

Для этого они взяли старый УАЗ-3131 и классический Mercedes G-Class в трёхдверном кузове, после чего отправили их на встречу друг к другу с помощью гидравлического толкателя. На скорости примерно 60 км/ч машины совершили столкновение.

Итог этой затеи – у УАЗа значительные повреждения кузова, из-за которых у него даже заклинило передние двери. Гелендваген в этом плане себя показал лучше, однако после удара у него потекло масло, тогда как у "Бобика" – антифриз.

Столкновение УАЗа и Гелендвагена

Столкновение УАЗа и Гелендвагена

Скриншот видео

Общая оценка такова: по раме у автомобилей ничья, а вот по кузову победил "Кубик". В конечном счёте, 1:0 в пользу последнего.

Ранее OBOZREVATEL публиковал видео лобового краш-теста двух старых BMW и Mercedes.

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Автор
Виталий Сазонов
Тема
Новости автомира
Теги
авто курьез видео УАЗ Mercedes-Benz
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Белый господин
Белый господин
Ещё бы стоимость восстановления написали.
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