У VW Polo появилась разноцветная версия Harlekin

Нидерландское подразделение компании Volkswagen представила уникальную версию Polo Harlekin, построенную по мотивам аналогичной модели 90-х годов.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка имеет оригинальную окраску кузовных панелей с использованием красного, синего, зеленого и желтого цветов.

Polo Harlekin имеет оригинальную окраску кузовных панелей с использованием красного, синего, зеленого и желтого цветов volkswagen.nl

25 лет назад компания VW для четвертого поколения модели Polo в рекламных целях изготовила лимитированную серию автомобилей с шутливым название "Арлекин". Четыре цвета символизировали четыре группы опций. Синий обозначал двигатель и шасси, желтый – оборудование, красный – опции, а зеленый – палитру цветов. 20 машин, окрашенных в четыре цвета, разослали дилерам. Идея настолько понравилась, что покупатели начали заказывать машины в необычной окраске.

Polo Harlekin впервые показали 25 лет назад volkswagen.nl

Новый Polo Harlekin и его исторический прототип volkswagen.nl

Первоначально планировалось изготовить 1000 машин, но спрос на модель превысил ожидания ее создателей. В результате было изготовлено 3806 экземпляров. Кроме того, аналогичную версию предложили для модели Golf, которую выпустили тиражом 246 штук.

Volkswagen Golf в версии Harlekin изготовили всего 246 экземпляров

Новый Polo Harlekin изготовили к местному празднику Blue Monday (аналога нашего "Дня смеха"). Автомобиль создан на базе нынешней, шестой генерации популярного компактного хэтчбека. Интересно, что серийный "Арлекин" никогда официально в Голландии не продавался, а все имеющиеся экземпляры были приобретены фанами марки за пределами страны.

Polo Harlekin был изготовлен в количестве 3806 экземпляров volkswagen.nl

Новый "Арлекин" изготовлен в единственном экземпляре volkswagen.nl

Новый "Арлекин" изготовлен в единственном экземпляре и в компании Volkswagen пока не планируют его выпускать. Но, возможно, увидев этот экземпляр, потенциальные покупатели захотят приобрести такую яркую модификацию, ведь первый Polo Harlekin первоначально тоже не планировали продавать…

Polo Harlekin пока выпускать не планируют volkswagen.nl

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в США переделали классический микроавтобус VW в электромобиль, а американский коллекционер напомнил о редкой версии модели Polo. Кстати, в его собрании есть версии Harlekin.