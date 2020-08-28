Volkswagen запустит в продажу "электрический Гелендваген"

Компания Volkswagen планирует выпустить еще одну электрическую модель из серии ID – утилитарный внедорожник, который будет представлять собой экологичный аналог Land Rover Defender и Mercedes-Benz G-Class.

Как сообщает Green Car Report со ссылкой на статью в сентябрьском номере журнала Car, необычная новинка получит имя ID Ruggedzz. Но, вероятно, так будет называться ее концепт, а вот у товарной модели, которая ориентировочно появится в 2025 году, будет другое имя.

Скорее всего, новинку построят на платформе MEB и у нее будет две версии – короткобазная (5 мест) и длиннобазная (7 мест). Оснастят машину двумя моторами на 200 сил, батареей емкостью 70 кВтч и полным приводом.

Также не исключено появление экстремального варианта этой модели, со значительно увеличенным дорожным просветом, фарами на крыше и прочими элементами классического внедорожника для бездорожья.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что новый электрический хетчбэк Volkswagen проехал на одном заряде свыше 530 км.