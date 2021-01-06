У владельцев "евроблях" появились новые проблемы со страховкой

Известная страховая компания в Украине начала отказывать в возмещении ущерба от ДТП владельцам авто на иностранной регистрации.

Об этом сообщили на странице "Водії України" в Facebook, опубликовав ответ страховой. Для разрешения спора страховщики потребовали предоставить документы из фискальной службы и официальный перевод доверенности на право представлять интересы реального владельца автомобиля.

Страховые компании начали отказывать в выплатах владельцам "евроблях" facebook.com/UADrivers

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Напомним, что проблема так называемых "евроблях" в Украине до сих пор не решена. Каждая новая власть старается отложить решение до лучших времен. В ноябре 2018 года были приняты два закона: об изменении формулы расчета акциза и об усилении ответственности нарушителей. Они предусматривали введение льготного периода, в течение которого владельцам "евроблях" предоставлялась 50-процентная скидка на оплату акциза. Многие этим воспользовался и оформили свои авто, но были и те, кто не смогли или не захотели это сделать.

По разным данным на сегодняшний день порядка миллиона автомобилей требуют обязательного таможенного оформления и регистрации на территории Украины.

Владельцы "евроблях" требуют от правительства принятия законопроектов №3704, 3705 и 3706, которые вносят изменения в Налоговый и Таможенный кодексы. Эти акты предлагают отменить акцизный сбор, ввести обязательный техосмотр, дополнить законодательство налогом на дорогие авто и решить проблемы с водителями, которых уже оштрафовали за нарушение украинского законодательства.

По разным данным на сегодняшний день в Украине насчитывается около миллиона "евроблях" newspress.co.uk

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 45 нардепов от "Слуги народа" решили полностью отменить акциз на ввоз машин, чтобы "евробляхеры" согласились растаможить свои авто.

Но уже 28 октября Кабинет министров Украины согласовал проект постановления о внесении изменений в положение о Национальной полиции. В соответствии с новой редакцией документа правоохранители будут осуществлять задачи по:

выявлению незарегистрированных гражданами Украины в установленные законодательством сроки транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины на срок более 30 суток;

принятию мер для выявления случаев неправомерного управления транспортными средствами, в отношении которых введены отдельные ограничения, установленные Таможенным кодексом;

принятию мер к выявлению неправомерного разукомплектования таких транспортных средств.

OBOZREVATEL подробно рассказывал, на какую сумму будут штрафовать "евробляхеров" и во сколько обойдется "растаможка".

19 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что комитет Верховной Рады по вопросам финансов и налоговой политики рассмотрел ряд законопроектов об изменениях в таможенных правилах, которые применяются для ввоза на территорию Украины автомобилей с европейской регистрацией.