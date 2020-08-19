У Toyota Camry не меняли масло 160 000 км: как выглядит ее двигатель

Недавно OBOZREVATEL показывал новую Subaru, которая эксплуатировалась владельцем без замены масла на протяжении 36 000 км. Но, как оказалось, это еще не предел – в Америке нашли Toyota Camry, которая не проходила плановое ТО на протяжении 160 000 км.

Об этой машине рассказал в своем YouTube-канале автомобильный механик Скотти Килмер. Кэмри приехала к нему на ремонт с пробегом 290 000 км. Как только мастер начал изучать машину, он ужаснулся – было обнаружено, что у седана полностью изношены амортизаторы, пришла в негодность прокладка головки блока ДВС, а в самом моторе практически не осталось следов нормального масла.

Toyota Camry, которую не обслуживали 160 000 км. Скриншот видео

Судя по всему, владелец машины не потратил ни одного доллара на обслуживание Тойоты, из-за чего довел ее до такого состояния.

Впрочем, и хотя механик был в шоке от увиденного, он взялся за восстановление автомобиля и вернул его к жизни. В самом ролике можно увидеть, как выглядел двигатель до ремонта и какие были проведены над ним работы по спасению.

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