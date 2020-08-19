У Toyota Camry не меняли масло 160 000 км: как выглядит ее двигатель
Недавно OBOZREVATEL показывал новую Subaru, которая эксплуатировалась владельцем без замены масла на протяжении 36 000 км. Но, как оказалось, это еще не предел – в Америке нашли Toyota Camry, которая не проходила плановое ТО на протяжении 160 000 км.
Об этой машине рассказал в своем YouTube-канале автомобильный механик Скотти Килмер. Кэмри приехала к нему на ремонт с пробегом 290 000 км. Как только мастер начал изучать машину, он ужаснулся – было обнаружено, что у седана полностью изношены амортизаторы, пришла в негодность прокладка головки блока ДВС, а в самом моторе практически не осталось следов нормального масла.
Судя по всему, владелец машины не потратил ни одного доллара на обслуживание Тойоты, из-за чего довел ее до такого состояния.
Впрочем, и хотя механик был в шоке от увиденного, он взялся за восстановление автомобиля и вернул его к жизни. В самом ролике можно увидеть, как выглядел двигатель до ремонта и какие были проведены над ним работы по спасению.
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