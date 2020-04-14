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14 апреля • обновлено в 17:46
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У Tesla проблемы — Geely показала новый электрический кроссовер

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Geely после объединения с Volvo превратилась в серьезного автопроизводителя. Новый китайский бренд Geometry создал уже вторую модель, которая как следует напугает Tesla.

Geometry A – компактный электромобиль размерами с Tesla Model 3, выпущенный Geely под новым суббрендом, который создали специально для разработки электрокаров. На данный момент именно Geometry A можно назвать единственным серьезным соперником Тесла. Между прочим, автомобиль потихоньку приближается к Украине.

Кроссовер Geely Geometry C

Кроссовер Geely Geometry C

global.geely.com

Кроссовер Geely Geometry C

Кроссовер Geely Geometry C

global.geely.com

Но вернемся к новому кроссоверу Geometry C. Компания уже распространила официальные эскизы модели, однако и живое фото здесь тоже есть. При длине 4432 мм электрокросс вполне соответствует Tesla Model Y. То же касается и запаса хода – от 400 до 500 км в зависимости от выбранной батареи (52 или 62 кВтч).

Кроссовер Geely Geometry C

Кроссовер Geely Geometry C

Министерство промышленности КНР

Электромобиль Geely Geometry А

Электромобиль Geely Geometry А

global.geely.com

Дизайн выполнили в стиле модели А, что довольно предсказуемо. Премьеру С мы ожидаем увидеть до конца года. Но что же до модели В, которая, кажется выпала из алфавита Geely? Наверняка производитель над этим работает, и вскоре мы все узнаем.

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Tesla Model Y придется встретиться с Geely Geometry C

Tesla Model Y придется встретиться с Geely Geometry C

tesla.com

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Volkswagen назвал главный недостаток электромобилей и сказал, что от ДВС отказываться не планирует.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
авто новые авто кроссовер электромобили китайский автомобиль Geely Tesla
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