У Tesla на ходу отклеилась и отлетела крыша: инцидент попал на видео

Виталий Сазонов Новости 15:49, 25.11.2020

В сети появилось видео, которое наглядно продемонстрировало один из самых необычных заводских дефектов электромобилей Tesla. Видеорегистратор случайного автомобилиста запечатлел момент, как у лифтбэка Model S прямо на ходу отклеилась панорамная крыша.

Из описания к ролику, опубликованному YouTube-каналом Gustavo Henrique Ruffo, следует, что инцидент произошел 22 ноября на одном из шоссе в Китае. На кадрах можно увидеть, что крышу автомобиля сдуло ветром, после чего она упала на дорогу. К счастью, обошлось без пострадавших.

Крыша от Tesla "в полете"
Скриншот видео

Компания "Тесла" уже успела отреагировать на инцидент, в частности, она заявила: "После предварительных обследований в авторизованном сервисном центре была произведена замена стекла крыши автомобиля. В настоящее время мы выясняем причину инцидента".

К слову, это уже не первый случай, когда у электрокаров калифорнийского производителя срывает крышу. Как ранее писал OBOZREVATEL подобный инцидент уже произошел с новым кроссовером Tesla Model Y в США. Тогда владелец потребовал у производителя забрать автомобиль и вернуть ему деньги.

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