У студента в течение одного месяца угнали сразу два кроссовера Kia Sportage

20-летний студент Дэвид Рейсс, из Денвера, штат Колорадо, США, остался сразу без двух кроссоверов Kia Sportage в течение одного месяца. Злоумышленники поочередно угнали оба автомобиля, причем произошло это после их покупки.

Как сообщает издание CBS4, первый Kia Sportage (подержанный экземпляр, 2018 года выпуска) парень приобрел в октябре этого года, и уже через несколько недель машину украли с парковки, расположенной возле дома. Затем, через пять дней, Дэвид Рейсс обзавелся еще одним "Спортейджом" – автомобиль настолько ему понравился, что он снова захотел себе такой же. Однако и этот кроссовер тоже угнали, только на сей раз с закрытого парикинга, который находился возле места работы студента.

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Оба автомобиля правоохранителям так и не удалось найти. В местном департаменте полиции отметили, что на данный момент в регионе наблюдаются экономические трудности, которые сопровождается всплеском преступности. При этом автомобили стали угонять чаще и на фоне пандемии – поскольку многие люди работают дома, машины подолгу простаивают на паркингах, тем самым привлекая внимание воров.

Теперь Рейсс уверен, что ему, скорее всего, во второй раз нужно было выбрать другую модель автомобиля, хотя он не предполагал, что снова останется без машины, причем за такой короткий промежуток времени. Сейчас Дэвид ездит на прокатном автомобиле, однако подумывает о покупке "Фольксвагена", хотя душа все равно лежит к "Киа".

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