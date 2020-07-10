У Skoda появится стильный родстер
У Skoda появится стильный родстер. Фото: skoda-storyboard.com.
В рамках празднования 125-летия компании, группа студентов, проходящих обучение в Академии Skoda готовит проект родстера, получившего символическое название Slavia.
Первые наброски будущего родстера Slavia. Фото: skoda-storyboard.com
Эскиз интерьера Skoda Slavia. Фото: skoda-storyboard.com
Основой для создания модели стал компактный хэтчбек Skoda Scala. Имя для родстера выбрано не случайно. Сто лет назад, в далеком 1895 году под маркой Slavia два Вацлава – Лаурин и Клемент – начали выпускать велосипеды.
Команда студентов Академии Skoda, участвующие в проекте в этом году. Фото: skoda-storyboard.com
Это уже седьмой проект, созданный за последние годы командой студентов академии. Члены команды, работающей над проектом собираются еженедельно, чтобы в рамках двухчасовой встречи обсудить идеи и их реализацию. В настоящее время все внимание студентов сконцентрировано на проработке деталей интерьера будущего родстера.
Студенты обсуждают интерьер будущего родстера. Фото: skoda-storyboard.com
Каждый элемент будущего авто всесторонне обсуждается командой. Фото: skoda-storyboard.com
Автомобиль будет окрашен в специальный цвет с фосфоресцирующим эффектом. Лишенный крыши, автомобиль будет усилен, вместо четырех дверей будут две более широкие, также изменится форма капота и задней части кузова.
Хэтчбек Scala лишают крыши. Фото: skoda-storyboard.com
Автомобиль получит стильные колесные диски RS, расположенный по центру патрубок выхлопной системы и спортивные кресла Recaro в салоне. Интересной деталью новинки станет эмблема Skoda на задней панели. Хромированные буквы заменять аналогичные по форме светодиоды красного цвета, которые будут выполнять функцию третьего стоп-сигнала.
Фирменная эмблема будет выполнять функцию третьего стоп-сигнала. Фото: skoda-storyboard.com
Презентация новинки состоится этим летом, но дату пока сохраняют в тайне.
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Skoda поделилась украинскими ценами и спецификациями кроссовера Kamiq.