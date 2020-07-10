У Skoda появится стильный родстер

В рамках празднования 125-летия компании, группа студентов, проходящих обучение в Академии Skoda готовит проект родстера, получившего символическое название Slavia.

Первые наброски будущего родстера Slavia. Фото: skoda-storyboard.com

Эскиз интерьера Skoda Slavia. Фото: skoda-storyboard.com

Основой для создания модели стал компактный хэтчбек Skoda Scala. Имя для родстера выбрано не случайно. Сто лет назад, в далеком 1895 году под маркой Slavia два Вацлава – Лаурин и Клемент – начали выпускать велосипеды.

Команда студентов Академии Skoda, участвующие в проекте в этом году. Фото: skoda-storyboard.com

Это уже седьмой проект, созданный за последние годы командой студентов академии. Члены команды, работающей над проектом собираются еженедельно, чтобы в рамках двухчасовой встречи обсудить идеи и их реализацию. В настоящее время все внимание студентов сконцентрировано на проработке деталей интерьера будущего родстера.

Студенты обсуждают интерьер будущего родстера. Фото: skoda-storyboard.com

Каждый элемент будущего авто всесторонне обсуждается командой. Фото: skoda-storyboard.com

Автомобиль будет окрашен в специальный цвет с фосфоресцирующим эффектом. Лишенный крыши, автомобиль будет усилен, вместо четырех дверей будут две более широкие, также изменится форма капота и задней части кузова.

Хэтчбек Scala лишают крыши. Фото: skoda-storyboard.com

Автомобиль получит стильные колесные диски RS, расположенный по центру патрубок выхлопной системы и спортивные кресла Recaro в салоне. Интересной деталью новинки станет эмблема Skoda на задней панели. Хромированные буквы заменять аналогичные по форме светодиоды красного цвета, которые будут выполнять функцию третьего стоп-сигнала.

Фирменная эмблема будет выполнять функцию третьего стоп-сигнала. Фото: skoda-storyboard.com

Презентация новинки состоится этим летом, но дату пока сохраняют в тайне.

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