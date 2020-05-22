Электромобилю Tesla Model 3 отрезали крышу за $40 000

Теперь электромобиль Tesla Model 3 может быть не только седаном – при желании его можно превратить в кабриолет, причём сделать это не "лишь бы как", а по всем канонам инженерии. Правда, стоит такая операция не дешево.

Переделкой седана Tesla Model 3 в "открывашку" занимается калифорнийская компания Newport Convertible Engineering (NCE), опыт которой в деле создания подобным авто уже насчитывает 37 лет. На примере красной Теслы она показала, как выглядит "тройка" в кузове кабриолет.

Кабриолет Tesla Model 3 newportconvertible.com

Если заказчик пожелает крышу с ручным механизмом управления, ему необходимо будет заплатить 29 500 долларов, а если нужна крыша с электроприводом – 39 500 долларов. В обоих случаях устанавливается мягкий верх.

Кабриолет Tesla Model 3 newportconvertible.com

Поскольку процесс переоборудования делается со всей скрупулезностью дела, владельцу нужно будет подождать машину от 2 до 3 месяцев. На пути к кабриолету Model 3 переживает целых 7 производственных этапов: зачистку салона, усиление кузова, "подгонку" дизайна, проектирование новых компонентов, выбор обивки, установку крыши и, наконец, водные испытания, а также дорожные испытания. Разработчики гарантируют, что после такого перевоплощения электрокар сохраняет свою структурную целостность.

Кабриолет Tesla Model 3 newportconvertible.com

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в производство отправился очередной конкурент Tesla – на этот раз от Xiaomi.