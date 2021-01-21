У SEAT Tarraco появилась мощная бензиновая модификация

Испанская компания SEAT начала производство новой версии своего флагманского кроссовера Tarraco.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Дебютировавшая 2 года назад модель до недавнего времени предлагалась с бензиновыми и дизельными двигателями мощностью от 150 до 190 л.с.

В арсенале кроссовера появится 2-литровый турбированный мотор TSI seat-mediacenter.com

Теперь в арсенале кроссовера появится 2-литровый турбированный мотор TSI, который развивает мощность 245 л.с., а крутящий момент достигает 370 Нм. В паре с ним предлагается 7-ступенчатая роботизированная коробка передач DSG с двумя сцеплениями. Реализовать потенциал силового агрегата помогает полноприводная трансмиссия 4Drive с муфтой на задней оси.

Топовая модель будет предложена в богатых комплектациях FR и Xcellence seat-mediacenter.com

Стоит отметить, что это не единственная мощная версия кроссовера. В конце прошлого года испанский производитель анонсировал появление в семействе гибридной модификации Tarraco e-Hybrid. Она получила силовую установку, которая состоит из бензинового 1,4-литрового турбомотора (150 л.с.), электродвигателя (115 л.с.) и литий-ионной батареи энергоемкостью 13 кВтч. Суммарная мощность установки достигает 245 л.с., а максимальный крутящий момент достигает 400 Нм. Вся эта мощь отправляется к ведущим колесам через 6-ступенчатую DSG.

Реализовать потенциал силового агрегата помогает полноприводная трансмиссия 4Drive seat-mediacenter.com

Однако, по своим динамическим и скоростным характеристикам она уступает новинке. В частности, версии 2.0 TSI на разгон до первой "сотни" требуется 6,2 с, а гибриду – 7,5 с, а максимальная скорость достигает 228 км/ч против 205 км/ч – у e-Hybrid.

Версии 2.0 TSI на разгон до первой "сотни" требуется 6,2 с seat-mediacenter.com

Топовая модель будет предложена в богатых комплектациях FR и Xcellence, с 5- и 7-местным салоном. Появление новинки у европейских дилеров ожидается в первом квартале этого года, а цена будет объявлена ближе к началу продаж.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания SEAT представила первый электромобиль бренда, а модель Leon получила главную награду конкурса Autobest 2021.