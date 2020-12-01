7-местный кроссовер Grand Duster появится уже в следующем году

7-местный кроссовер Dacia, который уже получил в СМИ прозвище "Grand Duster", дебютирует в середине 2021 года. Это будет первый гибридный кроссовер румынской марки.

Об этом сообщает издание L`argus со ссылкой на Марка Сусса, директора по продукции бренда Dacia. Топ-менеджер подтвердил, что новинка заменит в модельном ряде минивэн Lodgy: сейчас покупатели все чаще отказываются от моделей класса MPV и больше смотрят в сторону вседорожников, поэтому необходимость в такой "рокировке" назрела.

Dacia известна простыми, надежными и доступными по цене автомобилями, поэтому ожидается, что все эти атрибуты будут присущи и новому кроссоверу. 7-местный SUV построят на платформе нового Sandero, а гибридную установку он унаследует от Renault Clio: в ее основе будет 1,6-литровый мотор, общая мощность составит около 140 сил. Дизельных версий у модели не будет.

Также новый кросс получит получит ряд систем безопасности, таких как система экстренного торможения, контроль слепых зон, функция помощи при трогании с места, электронный стояночный тормоз и др.

Отметим, что марка Dacia специализируется на производстве и продаже бюджетных моделей концерна Renault для европейского рынка, однако на некоторых рынках ее машины продаются под материнским брендом. В числе таких регионов и Украина, поэтому, скорее всего, отечественным покупателям будущий 7-местный кроссовер будет доступен как раз с логотипом "Рено".

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