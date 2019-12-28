У одесского бизнесмена Руслана Тарпана угнали "сталинский" броневик

В Москве неизвестные угнали раритетный бронированный лимузин ЗИС-115, принадлежащий начальнику службы безопасности одесского бизнесмена Руслана Тарпана.

Об этом сообщает портал Baza. Угнанный автомобиль в свое время возил высших советских чинов. В последнее время раритет находился в частном гараже на севере Москвы. Редкий бронированный лимузин оценивается в 2,5 млн евро.

Бронированный лимузин ЗИС-115 wheelsage.org

"Ночью, 27 декабря, шесть мужчин проникли в гараж, погрузили ЗИС на эвакуатор (лимузин не на ходу) и увезли в неизвестном направлении", – сообщает издание Baza.

В Москве похитили бронированный ЗИС-115 t.me/s/bazabazon

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Руслан Тарпан является владельцем одной из самых солидных коллекций советских правительственных лимузинов. Похищенный бронированный ЗИС-115 также относится к этой коллекции, но по документам принадлежит начальнику службы безопасности одесского бизнесмена.

Бронированный лимузин ЗИС-115 wheelsage.org

ЗИС-115 – советский бронированный автомобиль высшего класса, созданный на базе модели ЗИС-110. Автомобиль предназначался для высшего руководства СССР и, в первую очередь, для Иосифа Сталина. Машина собиралась в спеццехе ЗИСа с 1949 по 1955 год. Всего было произведено порядка пятидесяти бронированных экземпляров.

Бронированным лимузином ЗИС-115 пользовались высшие чины СССР, в том числе Иосиф Сталин wheelsage.org

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