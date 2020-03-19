В новые Range Rover ставят старые моторы Пежо: фотодоказательство

Автомобили марки Land Rover – это премиальные машины, предлагающие высочайший уровень комфорта. Но мало кто знает, что у них есть как минимум одна общая "деталь" со старыми Peugeot и Ciroen.

Этой общей деталью является 3,0-литровый турбированный дизель AJD-V6 семейства Lion. Данный мотор ранее был разработан именно концерном PSA, и сейчас им оснащают некоторые модели группы Jaguar Land Rover.

Новый Range Rover Sport с двигателем Peugeot topgir.com.ua

На такой факт обратило внимание издание TopGir. Редакция сайта получила от своего читателя фотографии свежего Range Rover Sport, на которых чётко видно, что под капотом машины находится двигатель с логотипами Peugeot и Ciroen.

Новый Range Rover Sport с двигателем Peugeot topgir.com.ua

Новый Range Rover Sport с двигателем Peugeot topgir.com.ua

Откуда же взяться старыми французским двигателям на британских машинах? Дело в том, что этот дизельный мотор был создан в ту пору, когда PSA активно сотрудничал с Ford. А последнему, в свою очередь, тогда принадлежала компания Land Rover.

Ранее дизельным AJD-V6 оснащались французские Citroen C6 и Peugeot 407, а сейчас у группы PSA уже нет машин с такими крупными двигателями. Зато JLR до сих пор активно их ставит на свои большие модели.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что Range Rover готовит новую модель, которая будет электромобилем.

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