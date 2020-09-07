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У нового Volkswagen Tiguan появился купеобразный родственник

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Новости
2,4 т.
У нового Volkswagen Tiguan появился купеобразный родственник

2021 Volkswagen Tiguan X. Фото: csvw.com.

Компания Volkswagen презентовала новый купеобразный кроссовер Tiguan X для рынка Поднебесной. Об этом сообщает пресс-служба производителя.

Несмотря на широкую линейку кроссоверов всех размеров, предлагаемых компанией и ее совместными предприятиями с местными производителями, в Китае представили новинку под названием Tiguan X. От презентованного ранее рестайлингового родственника новинка отличается более обтекаемым кузовом.

2021 Volkswagen Tiguan X. Фото:

2021 Volkswagen Tiguan X. Фото: csvw.com

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В отличие от показанного ранее кроссовера VW Tayron X, новый SUV будет крупнее – его длина достигает 4764 мм. Он построен на базе удлиненной версии Tiguan Allspace.

2021 Volkswagen Tiguan X. Фото:

2021 Volkswagen Tiguan X. Фото: csvw.com

Покупателям будут предложены на выбор два четырехцилиндровых бензиновых мотора семейства TSI мощностью 186 и 220 л.с. Они будут работать в паре с 7-ступенчатой роботизированной КП DSG с двумя сцеплениями. Появление новинки у дилеров намечено на четвертый квартал нынешнего года, а ее стоимость станет известна ближе к началу продаж.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Volkswagen представила оригинальный кемпер на базе модели Caddy.

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