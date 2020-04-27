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27 апреля • обновлено в 10:44
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У Mitsubishi появилась новая модель: она копия Renault

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За многие годы фургон Renault Trafic снискал огромную популярностью в разных странах мира. Но теперь легендарную модель выпускает не только французская марка – под собственным логотипом знаменитый фургон представила Mitsubishi.

Новинка получила название Mitsubishi Express – и по дизайну, и по технической составляющей она идентична Renault Trafic последнего, пятого поколения. Отличия состоят лишь в логотипах, шильдиках, радиаторной решетке, бамперах и списке оснащения. Кроме того, модель доступна (во всяком случае, пока что) лишь в одной версии – базовой грузовой (но можно выбрать вариант с обычной или удлинённой колесной базой).

У Mitsubishi появилась новая модель: она копия Renault

Такой Mitsubishi Express получил обычные галогенные фары, неокрашенные бамперы, штампованные диски и обычную переднюю панель без мультимедиа с сервисами Apple CarPlay и Android Auto. Впрочем, само оснащение нельзя назвать скудным: есть круиз-контроль, Bluetooth, камера заднего вида, задние парктроники. Также в арсенал модели входят 5 подушек безопасности, система стабилизации, датчики дождя и света и т.п.

Mitsubishi Express

Mitsubishi Express

whichcar.com.au

Mitsubishi Express

Mitsubishi Express

whichcar.com.au

Mitsubishi Express

Mitsubishi Express

whichcar.com.au

Mitsubishi Express

Mitsubishi Express

whichcar.com.au

Моторы Mitsubishi Express – турбированные дизели Рено. Это 1,6- и 2,0-литровые агрегаты, выдающие 140 и 170 л.с. соответственно. Оба сочетаются с 6-скоростной "механикой", однако в пару старшему двигателю за доплату можно заказать 6-скоростной "робот". Привод – исключительно передний.

Renault Trafic

Renault Trafic

whichcar.com.au

Renault Trafic

Renault Trafic

whichcar.com.au

Renault Trafic

Renault Trafic

whichcar.com.au

Производить Mitsubishi Express будут на том же конвейере во Франции, где выпускают Renault Trafic. Пока новинка заявлена лишь в двух регионах продаж – Австралии и Океании. Ожидается, что она будет дешевле оригинального Трафика, который на австралийском рынке стоит от 24,5 тыс. долларов США.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украину приехал обновленный кросс Mitsubishi Pajero Sport.

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Автор
Виталий Сазонов
Тема
Новости автомира
Теги
Renault Mitsubishi новые авто
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Комментарии на сайте не модерированы
Кандауров Станіслав
Кандауров Станіслав
Там десь повинен бути ще і Опель. Нічого дивного в цьому немає.
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