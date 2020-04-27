У Mitsubishi появилась новая модель: она копия Renault

За многие годы фургон Renault Trafic снискал огромную популярностью в разных странах мира. Но теперь легендарную модель выпускает не только французская марка – под собственным логотипом знаменитый фургон представила Mitsubishi.

Новинка получила название Mitsubishi Express – и по дизайну, и по технической составляющей она идентична Renault Trafic последнего, пятого поколения. Отличия состоят лишь в логотипах, шильдиках, радиаторной решетке, бамперах и списке оснащения. Кроме того, модель доступна (во всяком случае, пока что) лишь в одной версии – базовой грузовой (но можно выбрать вариант с обычной или удлинённой колесной базой).

Такой Mitsubishi Express получил обычные галогенные фары, неокрашенные бамперы, штампованные диски и обычную переднюю панель без мультимедиа с сервисами Apple CarPlay и Android Auto. Впрочем, само оснащение нельзя назвать скудным: есть круиз-контроль, Bluetooth, камера заднего вида, задние парктроники. Также в арсенал модели входят 5 подушек безопасности, система стабилизации, датчики дождя и света и т.п.

Mitsubishi Express whichcar.com.au

Mitsubishi Express whichcar.com.au

Mitsubishi Express whichcar.com.au

Mitsubishi Express whichcar.com.au

Моторы Mitsubishi Express – турбированные дизели Рено. Это 1,6- и 2,0-литровые агрегаты, выдающие 140 и 170 л.с. соответственно. Оба сочетаются с 6-скоростной "механикой", однако в пару старшему двигателю за доплату можно заказать 6-скоростной "робот". Привод – исключительно передний.

Renault Trafic whichcar.com.au

Renault Trafic whichcar.com.au

Renault Trafic whichcar.com.au

Производить Mitsubishi Express будут на том же конвейере во Франции, где выпускают Renault Trafic. Пока новинка заявлена лишь в двух регионах продаж – Австралии и Океании. Ожидается, что она будет дешевле оригинального Трафика, который на австралийском рынке стоит от 24,5 тыс. долларов США.

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