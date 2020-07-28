Компания Mercedes-Benz показала первый официальный рендер модели нового семейства T-Class.

Новинка будет создана в тесной кооперации с альянсом Renault-Nissan-Mitsubishi, с которым концерн Daimler AG сотрудничает несколько лет. Напомним, что детищами этого партнерства стали такие модели Mercedes-Benz, как Citan и пикап X-Class.

У Mercedes-Benz появится новое семейство T-Class. Фото: media.daimler.com

В отличие от родственного Citan, предназначенного для коммерческого применения, новинка адресована для семейного использования, а также покупателей, исповедующих активный образ жизни.

В модельной иерархии бренда она займет место на ступеньку ниже микроавтобуса V-Class. В компании обещают, что помимо версии с традиционными ДВС будет предложена полностью электрическая модификация.

Mercedes-Benz Citan первого поколения (2012-2021) во всем многообразии версий и модификаций. Фото: media.daimler.com

Производство новинки будет организовано на заводе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi во французском Мобеже параллельно с грузовой версией Citan и семейством Renault Kangoo. Дебют новинки, как и родственного Renault Kangoo новой генерации, состоится в будущем году, а в салонах официальных дилеров T-Class появится в первой половине 2022 года.

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