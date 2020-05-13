У Lexus появится самый маленький кроссовер

Компания Lexus планирует расширить линейку кроссоверов самой компактной моделью BX. Об этом сообщает издание Autohome со ссылкой на инсайдеров в компании.

2021 Toyota Yaris Cross newsroom.toyota.eu

Самый маленький представитель внедорожного семейства Lexus займет свое место на ступеньку ниже UX. А основой для его создания послужит представленный недавно Toyota Yaris Cross. Ожидается, что новинка получит собственный дизайн, выполненный в стилистике старших собратьев, а платформа будет использована TNGA-B.

Концепт Lexus LF-SA newsroom.lexus.eu

Идея компактного кроссовера Lexus появилась давно. Еще весной 2015 года на автошоу в Женеве компания представила футуристический концепт LF-SA. Автомобиль имел экстравагантный дизайн экстерьера и интерьера.

Концепт Lexus LF-SA newsroom.lexus.eu

Как и подобает представителям семьи Lexus, модель BX получит широкий список опций и богатое оснащение. Автомобиль будет оснащаться гибридным силовым агрегатом, состоящим из 1,5-литрового атмосферного мотора, электродвигателя и гибридной трансмиссии.

Концепт Lexus LF-SA newsroom.lexus.eu

Не исключено, что в максимальной комплектации будет доступна электрическая система полного привода E-Four. Появление Lexus BX ожидается в ближайшие несколько лет.

Концепт Lexus LF-SA newsroom.lexus.eu

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Toyota отметила очередной юбилей своей гибридной модели Prius выпуском спецсперии.

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