У Land Rover появится бюджетный кроссовер

Британская компания Jaguar Land Rover готовится существенно расширить модельную линейку, в том числе за счет компактного недорогого кроссовера в стиле Defender.

Об этом сообщает портал WhatCar? По данным британского издания, одной из новинок, которая запланирована на 2022 год, станет "baby-Defender". Это будет компактный кроссовер, выполненный в стилистике нового поколения Land Rover Defender. Однако, если стоимость полноразмерного "Дэфа" в Великобритании стартует с 43 тыся фунтов, то "малыш" будет стоить от 25 тысяч фунтов. Появление такой новинки позволит привлечь к марке более молодую аудиторию.

Ожидается, что базовая версия компактного кроссовера получит передний привод и 1,5-литровый турбированный мотор. Позже появится вариант с гибридной силовой установкой PHEV, а также версия с полным приводом. В качестве конкурентов для модели рассматриваются такие компактные SUV, как Audi Q3, BMW X1 и Volvo XC40.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Jaguar Land Rover расширяет линейку гибридов и спецверсий.