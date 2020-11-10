У кроссовера Hyundai появится спортивная версия

Hyundai Tucson N Line станет пятой из семи новых спортивных моделей семейств N и N Line, которые компания представит в ближайшие два года.

Об этом сообщат пресс-служба компании. От обычных собратьев версии N и N Line будут отличаться собственным более агрессивным аэродинамическим обвесом, расширенной комплектацией, спортивными акцентами в салоне и более производительными силовыми агрегатами.

Недавно компания уже презентовала новую Sonata в исполнении N Line, а теперь показала тизеры популярного кроссовера Tucson в версии N Line, которая расширить семейство моделей в будущем году. Для Tucson Tucson N Line уготована роль ключевой модели в планах компании по расширению линейки спортивным моделей с логотипом N.

На вершине семейства будут находиться "заряженные" модификации Veloster N и Elantra N, а спортивные версии N Line будут представлены моделями Sonata, Elantra и Tucson. По замыслу создателей, разнообразные по своим техническим компонентам и стайлингу модели N серии позволят удовлетворить как любителей спортивного стиля в дизайне, так и настоящих фанов скорости.

Tucson N Line получит более эмоциональный экстерьер с развитыми аэродинамическими элементами, а также спортивный салон с алюминиевыми акцентами и красной строчкой в отделке. Кроме того, для модели будет предложена уникальная комплектация и оригинальные цветовые решения как для экстерьера, так и для интерьера. Дебют Tucson N Line запланирован на весну будущего года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компании Hyunda и Kia готовят рамный вездеход.