У гибридного Lamborghini отняли крышу
Итальянский автопроизводитель представил первый серийный гибридный родстер Lamborghini Sian Roadster.
Новинка представлена на базе показанного ранее купе Sian. Автомобиль лишили крыши, причем, ее нельзя заказать даже за доплату.
Гибридная силовая установка состоит из 785-сильного атмосферного V12 объемом 6,5 литра и вспомогательного электромотора на 34 л.с. Последний объединили в общем корпусе с роботизированной коробкой передач ISR. Источником энергии для питания электромотора выступает суперконденсатор. Он заряжается при каждом торможении и обеспечивает электромотор пиковым током 600 ампер.
ЧИТАЙТЕ: В Ривне зарегистрировали редкий Lamborghini за 15 миллионов
Дуэт электромотор- суперконденсатор помогает ДВС при разгоне до 130 км/ч, а также в момент переключения передач. До первой "сотни" родстер разгоняется менее чем за 2,9 секунды, а максимальная скорость достигает 350 км/ч.
Всего будет изготовлено 19 экземпляров гибридного родстера, причем все они уже раскуплены. Интересно, что вместе 19 родстеров и 63 купе образуют число 1963 – год основания компании Lamborghini.
Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Lamborghini презентовала новый суперкар.