У электрокаров остались те же проблемы, что были и 20 лет назад

Еще 20 лет назад электромобили могли стать серийными. Однако тогда их похоронили страхи потребителей. Впрочем, как показало недавнее исследование, эти страхи.... никуда не делись даже сегодня.

Электрокары впервые появились на свет в начале XX века. Но из-за несовершенства технологий о них сразу же забыли. В 1970-х-1990-х годах автокомпании снова попробовали привнести в индустрию автомобилестроения электричество, но и на этот раз всё закончилось провалом. Шанс появился в 1996 году, когда концерн General Motors представил довольно перспективный электромобиль GM 1EV. И в какой-то мере этот проект можно было считать успешным: машина продержалась на конвейере три года, до 1999-го, и за это время было выпущено 660 экземпляров EV1.Возможно, этот электрокар смог бы достать с неба куда больше звезд, если бы не три проблемы, которые тогда отмечали покупатели – доступность зарядной станции, запас хода и цена автомобиля. Именно из-за них новинка и ушла в небытие.

General Motors EV1 motortrend.com

И хотя с момента появления GM EV1 многое изменилось, потребители все еще скептически относятся к электромобилям, о чём свидетельствует опрос JD Power (в нём участвовали американцы и канадцы). Оказалось, даже сами владельцы электрокаров считают, что у "электричек" до сих пор существует три вышеупомянутых барьера, которые мешают их развитию – наличие чарджеров, автономность хода и стоимость покупки.

carscoops.com

Как показало исследование, индекс доверия к электрокарам и по сей день находится на среднем уровне – среди американцев он составляет на 55%, а среди канадцев – 57% (из 100). При этом у многих до сих пор отсутствует опыт взаимодействия с розеточными авто: 70% американцев и 67% канадских респондентов заявили, что никогда не ездили в электрокарах, даже в качестве пассажира, а 30% американцев отметили, что ничего не знают о таком типе транспортных средств.

Hyundai Kona Electric motor1.com

Впрочем, есть и хорошие новости: примерно 30% респондентов заявили, что могут приобрести электромобиль в ближайшие четыре года. С другой стороны, примерно такой же процент опрошенных заявили, что не намерены его покупать. Что еще интереснее, некоторые предыдущие владельцы электрокаров сказали, что не будут покупать такой автомобиль снова из-за затрат на покупку, ограниченного запаса хода и недостаточной производительности в сложных погодных условиях – особенно в условиях холода

В связи с этим в JD Power пришли к выводу, что автопроизводителям необходимо вкладывать ресурсы не только в электромобильные технологии, но и инвестировать в обучение потребителей, поскольку отсутствие знаний является огромным препятствием для принятия "транспорта будущего".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что китайцы нашли решение одной из главных проблем электромобилей. Причём сделали они это во второй раз с начала года.

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