У подержанных VW Jetta из Америки обнаружили опасный дефект: машины отзывают

Компания Volkswagen отзывает более 218 000 автомобилей Jetta в Соединенных Штатах. Причина – у машин обнаружили проблему в виде утечки топлива, что может привести к пожару.

Как сообщает Daily Mail, отзыв распространяется на "Джетты", выпущенные с 2016 по 2018 год. Volkswagen заявил, что причина кроется в некачественных винтах, которые удерживают трубки высокого давления: со временем они могут ослабнуть, что, в свою очередь, чревато утечкой топлива и увеличением риска возгорания.

VW Jetta 2016-2018 годов отзывают из-за дефекта Daily Mail

Пока немецкий автопроизводитель не раскрыл подробностей о о том, как он решит проблему, но ожидается, что владельцы начнут получать уведомления с просьбой заехать на сервис начиная с 20 декабря.

В документах, опубликованных Национальным управлением безопасности дорожного движения США, не указывается, доходило ли дело непосредственно до пожаров из-за опасного дефекта, но отмечается, что владельцы, как минимум, могут почувствовать запах топлива или заметить утечку бензина из-под двигателя.

Украинским же владельцам VW Jetta AutoOboz рекомендует проверить свои авто на дефекты самостоятельно, посетив СТО.

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