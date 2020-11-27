У автомобилиста конфисковали машину через 30 секунд после ее покупки

В городе Нортгемптон, графство Нортгемптоншир, Англия, произошел необычный случай с одним из автомобилистов. Мужчина купил машину, но уже через полминуты лишился ее, сразу на выезде из автосалона – транспортное средство конфисковал полицейский патруль.

Как пишет Autoevoluton, счастливый британец настолько переволновался при покупке своего Renault Megane, что во время начала движения едва не врезался в припаркованную полицейскую машину. Правоохранители остановили водителя, и в ходе проверки документов выяснилось, что он не успел купить страховку на авто. Это и стало поводом для конфискации. В СМИ уже прозвали этот случай самым коротким владением новым автомобилем в истории.

С начала октября полиция графства Нортгемптоншир проводит на местных дорогах кампанию по безопасности дорожного движения, в ходе которой проверяет у водителей наличие страховки и водительских прав. Исследование показало, что виновниками ДТП и злостными нарушителями ПДД зачастую становятся именно те водители, которые не имеют соответствующих документов. За прошедшее время правоохранители отрапортовали о 83 изъятых автомобиля – 64 из них были конфискованы за отсутствие страхового полиса, остальные 19 – за отсутствие водительских прав.

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