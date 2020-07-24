У аэропорта "Киев" засняли два самых дорогих внедорожника в мире

Возле столичного аэропорта "Жуляны" сфотографировали два самых дорогих внедорожника в мире. Это две разные модели, но обе от именитых британских производителей – кроссоверы Bentley Bentayga и Rolls-Royce Cullinan.

Соответствующее фото разместил Instagram-аккаунт vehicles.exclusive.

Bentley Bentayga и Rolls-Royce Cullinan в одном кадре. Скриншот публикации

На сегодняшний день в Украине уже насчитывается несколько десятков Bentley Bentayga и Rolls-Royce Cullinan, и периодически они мелькают на дорогах. Однако впервые два таких авто поймали в одном кадре, причем не на какой-то элитной стоянке, а во время движения на дороге (не исключено, что две машины встретились случайно).

Цена обоих автомобилей внушает. Benetley Benatayga доступен в Украине без малого от 300 000 долларов, а Rolls-Royce Cullinan стоит минимум 400 тысяч.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине продают редкую Ferrari по цене двух новых Toyota Camry.