У 2-летнего электромобиля Tesla внезапно облезла краска

Американский владелец Tesla пожаловался на свой седан Model 3. Несмотря на то, что автомобиль сравнительно новый, у хозяина возникли вопросы к его качеству.

Как сообщает InsideEVs, житель Калифорнии Бенджамин Хейли обнаружил, что у его "тройки" облезла краска в нижней части автомобиля – пострадали пороги и двери и крылья. При этом электрокар был куплен лишь в 2018 году.

Износ лакокрасочного покрытия у Tesla Model 3 insideevs.com

Более того, как сообщил Хейли, краска начала слазить ещё прошлой зимой, поскольку в нынешний сезон он не использовал машину – всё это время она стояла в гараже. Кроме того, владелец заявил, что он всё время передвигается исключительно по обычным дорогам, на участки, которые могли повредить ЛКП (с гравием или крошкой от вулканической породы), он ни разу не выезжал. При этом Tesla "обитает" в тёплом климате – то есть речь о повреждении реагентами, которыми обрабатывают обледенелые дороги, не идёт. В то же время её поврежденные элементы явно выглядят " отпескоструенными". С прежними автомобилями Хейли подобной проблемы не имел.

Износ лакокрасочного покрытия у Tesla Model 3 insideevs.com

Износ лакокрасочного покрытия у Tesla Model 3 insideevs.com

Износ лакокрасочного покрытия у Tesla Model 3 insideevs.com

Износ лакокрасочного покрытия у Tesla Model 3 insideevs.com

По словам владельца, он обратился за решением проблемы к дилеру, но тот ему отказал, сославшись, что это негарантированный случай.

Tesla Model 3 tesla.com

InsideEVs сообщает, что у Tesla Model 3 действительно есть проблемы с качеством. Известны случаи, когда тонкий слой лака становится поцарапанным после первой же мойки, а неравномерный окрас кузова и матовые (неотпалированные) участки и вовсе не являются новостью. Также есть проблемы с оптикой – фары и задние фонари у некоторых экземпляров серьезно запотевают.

Царапины после мойки на другой Model 3 insideevs.com

Запотевшие фонари у Tesla Model 3 insideevs.com

Запотевшие фонари у Tesla Model 3 insideevs.com

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, Tesla готовится к производству Model Y, причем незадолго до начала выпуска её увеличили запас хода.

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