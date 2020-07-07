Тюнинг Honda Civic Type R обойдется по цене еще одного авто

"Придворное" тюнинговое ателье Mugen Motorsports официально представило свой проект доработки Honda Civic Type R.

В январе прошлого года компания показала на автомобильной выставке в Токио прототип доработанной версии Honda Civic Type R. Спустя 18 месяцев компания подготовила полностью серийный вариант хэтчбека.

2021 Honda Civic Type R by Mugen Mottorsports. Фото: mugen-power.com

Дизайн автомобиля получился очень агрессивным. Спереди новинка получила новый сплиттер, воздухозаборники иной формы, а также новый карбоновый капот с вентиляционными прорезями. Кстати, такой капот обойдется японским покупателям в сумму, эквивалентную $10200.

2021 Honda Civic Type R by Mugen Mottorsports. Фото: mugen-power.com

Также Mugen разработал для новинки 20-дюймовые диски с оригинальным двухцветным рисунком, комплект широких боковых юбок и новые зеркала.

2021 Honda Civic Type R by Mugen Mottorsports. Фото: mugen-power.com

Сзади появились новая светотехника, массивный диффузор с парой выхлопных патрубков по центру и огромное регулируемое антикрыло. За одно только стеклопластиковое крыло придется выложить $9307, но если заказать его из углепластика, то цена составит $13296.

Регулируемое антикрыло из стеклопластика обойдется минимум в $9307. Фото: mugen-power.com

В салоне появились рулевое колесо с отделкой из кожи и карбоновыми вставками, "ковши" Recaro с отделкой из алькантары, короткоходный механизм переключения передач с модернизированной возвратной пружиной, рычаг КП из алюминия, новые напольные коврики и кнопка запуска двигателя Mugen.

Кнопка запуска двигателя Mugen. Фото: mugen-power.com

2021 Honda Civic Type R by Mugen Mottorsports. Фото: mugen-power.com

Также в компании подготовили для модели новый масляный фильтр, фирменное моторное масло и тормозные колодки. Покупатели смогут максимально персонализировать свой Civic Type R с помощью широкого ассортимента аксессуаров и деталей от Mugen Motorsports.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Honda представила новую версию модели Civic Type R.