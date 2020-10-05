Тюнинг-ателье Manhart построило 'незаконный' BMW

Немецкая тюнинговая компания Manhart Performance показала свое новое детище – форсированный BMW M4 DTM Champion Edition.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Проект создан на базе лимитированной серии M4 DTM Champion Edition. Эта модель была изготовленная компанией BMW в 2016 году в честь победы Марко Виттманна в немецком кузовном чемпионате DTM.

Таких авто изготовили тиражом всего 200 экземпляров. В отличие от "стокового" BMW M4, версия DTM Champion Edition получила 3-литровую рядную "шестерку" с двойным турбонаддувом и технологией впрыска воды. В результате мощность мотора удалось довести до 493 л.с., а крутящий момент достигает 600 Нм.

Но в Manhart Performance посчитали, что этого недостаточно и взялись за работу. В процессе форсировки был перепрошит блок управления двигателем, установлен новый интеркулер и карбоновый впускной коллектор, а также гоночная выхлопная система впуск из нержавеющей стали. В результате всех этих улучшений мощность теперь достигает 698 л.с., а крутящий момент – 980 Нм. К ведущим колесам всю эту мощь передает усиленная 7-ступенчатая коробка передач с двойным сцеплением.

Автомобиль получил новые передний сплиттер, заднее антикрыло и карбоновый диффузор.

Дополняют облик новинки 20-дюймовые кованые колеса Manhart Concave One с шинами размерностью 255/35 спереди и 295/30 – сзади. В салоне появилось новое рулевое колесо, облицованное алькантарой и карбоном, "ковши" Recaro и многочисленные декоративные элементы из углепластика.

Единственная проблема заключается в том, что новая выхлопная система не соответствует нормам TUV, поэтому ездить на этом автомобиле по дорогам общего пользования в Германии нельзя.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания BMW представила новые генерации спорткаров M3 и М4.