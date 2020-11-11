TÜV 2021: немцы назвали самые надежные и ненадежные б/у авто

Виталий Сазонов Новости 17:15, 11.11.2020 Обновлено: 18:00, 11.11.2020

Ассоциация технического надзора Германии (TUV) – опубликовала свой традиционный отчет о надежности автомобилей, TÜV 2021. В него вошли машины, которые ломаются реже и чаще всего, при этом традиционно рейтинг был поделен по возрасту подержанных авто.

Подробный отчет о проведенных испытаниях опубликован на сайте vdtuev.de. Отмечается, что список машин был составлен на основе проверки 8,8 млн автомобилей, которые осуществлялись в период июля 2019 года по июнь 2020 года. И вот какие результаты получились:

Проверке подверглись все модели, которые присутствуют на немецком рынке
autobild.de

Авто возрастом до 3 лет

Надежные: Mercedes-Benz GLC, Mercedes-Benz B, Opel Insignia, Porsche 911, Mercedes-Benz SLC, Audi Q2, Hyundai i30, Mercedes-Benz A, Mazda CX-3, Mercedes-Benz C

Ненадежные: Dacia Duster, Dacia Lodgy, Fiat Punto, Ford Galaxy, Dacia Logan, Dacia Dokker, Renault Kangoo, Ford S-Max, Ford Mondeo, Citroën C4 Cactus

Авто возрастом до 5 лет

Надежные: Porsche 911, Opel Karl, Porsche Macan, Mercedes-Benz GLE, Mercedes-Benz SLC, VW Golf Sportsvan, Mazda 2, Mercedes-Benz B, Audi Q5, Mercedes-Benz A, Mercedes-Benz GLK

Ненадежные: VW Sharan, VW Passat CC, Dacia Logan, Dacia Lodgy, Seat Alhambra, Dacia Dokker, Dacia Duster, Ford Ka, Dacia Sandero, Renault Kangoo

Авто возрастом до 7 лет

Надежные: Porsche 911, Audi TT, Mercedes-Benz B, Toyota Auris, VW Touareg, Mercedes-Benz A, Porsche Cayenne, Mercedes-Benz SLK, Audi A3, Audi Q5

Ненадежные: Dacia Logan, Renault Kangoo, Dacia Lodgy, VW Passat CC, VW Sharan, Fiat Punto, Dacia Duster, VW Passat, Ford Galaxy, Seat Alhambra

Авто возрастом до 9 лет

Надежные: Porsche 911, Mercedes-Benz SLK, Audi TT, Mitsubishi ASX, Audi Q5, BMW X1, Audi A6/A7, Mercedes-Benz GLK, VW Golf Plus, VW Touareg

Ненадежные: Dacia Logan, Renault Kangoo, Dacia Sandero, Renault Twingo, Fiat Panda, Kia Picanto, Renault Clio, Fiat Punto, Ford Galaxy, VW Passat CC

Авто возрастом до 11 лет

Надежные: Porsche 911, Audi TT, Honda Jazz, BMW X1, VW Golf Plus, Mercedes-Benz E Coupe, VW Golf (6), Audi Q5, Mercedes-Benz GLK, Ford Fusion

Ненадежные: Renault Kangoo, Dacia Logan, Hyundai Tucson, Mazda 5, Nissan Qashqai, Citroën C4, Renault Twingo, Peugeot 207, VW Fox, Ford Galaxy

Эксперты подчеркнули, что в сравнении с прошлогодним исследованием у автомобилей уменьшилась доля серьезных дефектов, однако увеличивается коэффициент ржавчины. "Средняя доля серьезных дефектов в настоящее время составляет 19,9%, что на 1,6% меньше, чем год назад", – заявили в TUV.

Среди 8,8 млн протестированных авто 6,18 млн машин не показали никаких дефектов, а вот у 1,75 млн оказались опасные недостатки, из-которых они не смогли пройти техосмотр. Остальная же часть автомобилей продемонстрировала неисправности незначительной степени.

Ранее OBOZREVATEL составил список немецких автомобилей, от покупки которых лучше отказаться.

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