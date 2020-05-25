Турецкий музыкант выбрал своим авто ЗАЗ Таврия: фото из Instagram

Мало кто знает, что ЗАЗ-1102 Таврия продавался не только в Украине – в начале 1990-х годов знаменитый украинский хетчбэк экспортировался заграницу, в том числе, и в Турцию.

И, как оказалась, одна из "турецких" Таврий прописалась у одного местного музыканта, который в сети известен как исполнитель Frikecium. Причем мужчина не просто ездит на автомобиле – он относится к нему как к своем другу.

Турецкий музыкант со своей Таврией instagram.com/hruhiavcil

В своём Inatagram-аккаунте hruhiavcil музыкант регулярно публикует фото ЗАЗ-1102 и с удовольствием позирует на фоне автомобиля. А ещё недавно он обнаружил в поле "сестру" своей трёхдверки – точно такую же Таврию, но разобранную.

Турецкий музыкант со своей Таврией instagram.com/hruhiavcil

Судя по фотографиям, Таврия музыканта пребывает в хорошем состоянии – заметен лишь небольшой естественный износ бамперов и решетки радиатора, в остальном автомобиль выглядит свежо. Видно, что за машиной ухаживают.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как ЗАЗ выпускал праворульные Таврии для британского рынка и чем закончилась эта затея.

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