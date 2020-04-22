Цены шокируют: в Ялте продают коллекцию ЛАЗов времен СССР

На одном из сайтов объявлений предлагается приобрести целую коллекцию старых советских ЛАЗов 60-70-х годов.

ЛАЗ-695М 1972 года auto.ru

Среди лотов, выставленных на продажу есть, например, ЛАЗ-695М 1972 года. Производство этого автобуса стартовало в 1969 году. Он пришел на смену модели 695Е и стал последней версией модели с округлым оформлением передней части кузова.

ЛАЗ-695М 1972 года auto.ru

М-версия отличалась от предшественника боковыми окнами увеличенной высоты, отсутствием окон в скатах крыши, задним мостом Raba, отсутствием воздухозаборника на крыше и некоторыми изменениями в салоне.

ЛАЗ-695М 1972 года auto.ru

Выставленный на продажу экземпляр обслуживал пансионат "Юбилейный" в Евпатории, о чем свидетельствует сохранившаяся табличка. Благодаря тому, что автобус был на балансе ведомства, он неплохо сохранился.

ЛАЗ-695М 1972 года auto.ru

В салоне видны занавески и оригинальные сиденья, на которых даже сохранилась "родная" обшивка.

ЛАЗ-695М 1972 года auto.ru

ЛАЗ-695М 1972 года auto.ru

По словам продавца, автобус в рабочем состоянии и может передвигаться своим ходом. Автобус оценивается в 3 млн рублей (1,06 млн грн).

Еще один экземпляр ЛАЗа датируется 1971 годом. Этот 695М сохранился не так хорошо и требует серьезных реставрационных работ.

ЛАЗ-695М 1971 года

Автобус обслуживал один из химзаводов, построенных в советское время в Крыму, и на городских маршрутах не использовался. По словам владельца, изрядно пострадавший от времени автобус "на полном ходу". Его оценивают в 2 млн рублей (705 тыс грн).

Интерес вызывает и туристический ЛАЗ-695Б 1969 года выпуска. Туристический "Львов" разукомплектован, но по словам владельца, все детали в наличии. Его также оценивают в 2 млн рублей (705 тыс грн).

ЛАЗ-695Б 1959 года

ЛАЗ-695Б 1959 года

Помимо отечественных автобусов, владелец продает редкий венгерский Ikarus 55 1972 года. Несмотря на состояние, стоимость автобуса – 15 млн рублей (5,29 млн грн).

Ikarus 55 1972 года

Суда по фотографиям, у владельца большая коллекция раритетов, но торги будут долгими и тяжелыми…

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