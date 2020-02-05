Цена упала в 2 раза: в США распродают новые "Мерседесы"-утопленники

В США выставили на продажу сразу 300 новых автомобилей-утопленников. Причем все они одной марки и модели.

Как выяснил OBOZREVATEL,речь идёт о трёх сотнях шасси Mercedes Sprinter 2019 года выпуска. Объявления о их продаже были размещены на автомобильном аукционе Copart.

Утопленные Mercedes-Sprinter без пробега copart.com

После повреждений "Спринтеры" вдвое потеряли в цене. В среднем машины отдают сейчас за 22-23 тысячи долларов (начальная ставка – 15 тысяч), тогда как новый аналог без каких-либо подводных камней обойдется в США примерно в 40 000 долларов.

Утопленные Mercedes Sprinter без пробега copart.com

Утопленные Mercedes Sprinter без пробега copart.com

В объявлениях отмечается, что "Мерседесы" получили "незначительный ущерб вследствие шторма". Автомобили выставлены на продажу официальным дилером Mercedes-Benz из Флориды, все необходимые документы имеются.

Утопленные Mercedes Sprinter без пробега copart.com

Утопленные Mercedes Sprinter без пробега copart.com

Утопленные Mercedes Sprinter без пробега copart.com

Утопленные Mercedes Sprinter без пробега copart.com

Указывается, что каждый из этих Mercedes Sprinter может быть "адаптирован под любые потребности клиента" –например, на его базе можно сделать дом на колесах. Под капотом авто – 3-литровый 6-цилиндровый дизельный двигатель мощностью 190 л.с. (440 Нм), состыкованный с 7-скоростным "автоматом". Привод задний.

Утопленные Mercedes Sprinter без пробега copart.com

Утопленные Mercedes Sprinter без пробега copart.com

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что в Германии обнаружили заброшенные Lada Samara без пробега. Причем среди них есть эксклюзивные экземпляры.

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