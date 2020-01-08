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8 января • обновлено в 18:14
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"Цена $130 000": в Украине продают гибрид УАЗа и Гелендвагена

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В городе Хмельницкий выставили на продажу необычный автомобиль. Он представляет собой УАЗ, "стилизованный" под культовый Mercedes-Benz G-Class.

Как выяснил OBOZREVATEL, соответствующее объявление появилось в одном инстаграм-акаунтов, который специализируется на продажах авто в Сети.

УАЗ с лицом Mercedes G-Class

УАЗ с лицом Mercedes G-Class

Авторинок України, instagram

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Владелец дает довольно шутливое описание своему автомобилю. В частности, указывается, что это Mercedes-Benz G500 AMG 2002 года, причем в оригинальном обвесе G 63. Однако на фото видно, что перед нами старый УАЗ, которого с Гелендвагеном роднит разве что радиаторная решетка, оптика, крышка капота, а также бамперы. Кроме того, под капотом авто якобы установлен 5,0-литровый двигатель, состыкованный с автоматом, а салон отделан алькантарой и кожей. Оснащение вроде бы довольно богатое – мультимедиа, камера заднего вида, акустика Focal +Hertz.

УАЗ с лицом Mercedes G-Class

УАЗ с лицом Mercedes G-Class

Авторинок України, instagram

УАЗ с лицом Mercedes G-Class

УАЗ с лицом Mercedes G-Class

Авторинок України, instagram

Заявленный пробег 18-летнего авто –10 000 км, но, что больше всего удивляет, так это цена, которую просят за внедорожник – 130 000 долларов. Для более подробной информации об авто владелец предлагает связаться с ним по номеру "+38999999999*". Все это наталкивает на мысль о том, что объявление представляет собой шутку, хотя, судя по комментарием, ряд пользователей восприняли его всерьез.

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, в Украине заметили 6-колесный внедорожник Toyota, о котором мало кто слышал.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Автоновости Украины
Теги
б/у автомобиль внедорожник
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
ой
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Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
Если на базе УАЗ.то это корыто больше 300$ не может оцениваться
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